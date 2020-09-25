Социальная сеть Facebook удалила сразу три сети, связанные с российскими спецслужбами. Эти сети занимались распространением фейков, в частности о протестах в Беларуси, политике в Украине и Турции.

Эта информация обнародована в официальном блоге Facebook. Фейковые аккаунты выдавали себя за местных жителей и журналистов.

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Что удалили

В целом Facebook удалил 214 аккаунтов, 35 страниц и 18 групп в Facebook. Также почистили и фейковые страницы в Instagram. там удалили 34 фейковых учетных записи.

Эти группы имели российские корни. Их фейки были в первую очередь сосредоточены на информационной политике против Сирии и Украины. Также эти аккаунты создавали и распространяли фейки о Турции, Японии, Армении, Грузии, Беларуси, Молдовы, а также Великобритании и США. Причем, фейковые сообщения писали на английском, украинском, русском и арабском языках.

Важно, что две из трех групп аккаунтов были связаны со спецслужбами России. Они постили информацию преимущественно на русском и английском языках. Писали о выборах и протестах в Беларуси, российской и украинской политике, геополитических теориях заговора, отношениях России и НАТО и тому подобное.

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Всего на рекламу в соцсетях эти аккаунты потратили около 10 тысяч долларов.