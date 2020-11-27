В сети появились новые сведения о цифровой валюте Libra, разработанной компанией Facebook. Ее могут запустить в обращение уже в начале следующего года.

Выпуском цифровой валюты займется организация Libra Association. Компания базируется в Женеве (Швейцария). Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами дела.

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Что известно

Проект будет урезанным по сравнению с тем, что изначально планировалось. Связано это с необходимостью выполнения требований законодательства, а также из-за критики со стороны политиков и регулирующих органов ряда стран.

Ассоциация Libra Association, одним из 27 членов которой является Facebook, добивается согласия управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) на выпуск серии так называемых стейблкоинов, поддерживаемых отдельными традиционными валютами, а также токена на основе стейблкоинов с привязкой к валюте.

Теперь же планируется выпуск лишь виртуальной валюты, чей курс будет привязан к доллару. Токены с привязкой к другим валютам, а также мультивалютный токен выпустят позже.

FINMA не комментирует ситуацию, хотя в апреле им было подтверждено поступление заявки Libra Association на получение лицензии на работу платежного сервиса.

Дата выпуска

По данным газеты Financial Times, ее могут запустить в оборот чуть больше, чем через месяц – в январе 2021 года.