Госдума проголосовала за новый законопроект, который дает право "Роскомнадзору" блокировать сайты, которые, по мнению российской власти "допускают дискриминацию в отношении российских СМИ". В частности, это касается YouTube, Facebook и Twitter.

Во вторник, 22 декабря, Госдума на пленарном заседании приняла во втором – основном – чтении этот законопроект. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно

Документ вводит статус "владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Такой статус владельцу информационного ресурса может присвоить Генеральный прокурор или его заместители.

Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы – YouTube, Facebook и Twitter. "Роскомнадзор" получит право частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик.

О подобной инициативе говорили уже давно, поскольку различные ресурсы блокируют или отдельные пропагандистские статьи, которые распространяют ложную информацию, или же даже блокировали целые ресурсы и страницы СМИ.

Законопроект распространяется и на случаи, возникшие до вступления закона в силу, если нарушение не было устранено.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов и сенатором Алексеем Пушковым 19 ноября. Он получил поддержку комитетов по информационной политике, информационным технологиям и связи, а также по госстроительству и законодательству.