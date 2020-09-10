Соцсеть Facebook предложила пользователям деньги за то, что они воздержатся от использования сайта и Instagram в течение нескольких недель перед выборами президента США.

Компания обещает заплатить участникам эксперимента по 120 долларов за деактивацию их учетных записей с конца сентября, сообщает NYPost.

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Любое лицо, которое решит участвовать в деактивации FB или IG на определенный период времени, – получит компенсацию,

– заявила представительница Facebook Лиз Буржуа.

Компания ожидает, что в эксперименте примут участие от 200 до 400 тысяч человек.

Участников пригласят принять участие в эксперименте на основе репрезентативной выборки, которая будет отражать различные слои взрослого американского населения. Результаты исследования планируется опубликовать в 2021 году. Facebook обещает, что его проведут независимые специалисты.

Как Facebook будет бороться с политической рекламой

Ранее генеральный директор Facebook Марк Цукерберг объявил, что соцсеть перестанет принимать новую политическую рекламу за неделю до выборов президента США.

Сообщения от кандидатов, которые объявят в Facebook о победе до того, как будут подсчитаны все голоса, будут помечаться тегом, который будет свидетельствовать о том, что официальных результатов еще нет. Соцсеть также будет помечать тегами контент, который направлен на "делегитимизацию" результатов выборов или обсуждает законность методов голосования.

В июне Facebook начал помечать страницы государственных информационных компаний в США. Кроме того, реклама этих СМИ будет заблокирована в соцсети до конца года. В соцсети объяснили, что маркировка публикаций контролируемых властью медиа обеспечит повышенный уровень защиты от иностранного вмешательства в период перед выборами президента США в ноябре 2020 года.