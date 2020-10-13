В соцсети Facebook 12 октября заявили, что будут ограничивать доступ к контенту об отрицании Холокоста. Это будет осуществляться в рамках программы борьбы с языком враждебности.

Об этом сообщил сам глава Facebook Марк Цукерберг . Соцсеть заметила, что антисемитизм растет в глобальном масштабе в основном из-за тревожной неосведомленности людей, особенно молодежи, о Холокосте.

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В ткачестве примера в Facebook вспомнили исследование, которое показало, что 25% американцев в возрасте от 18 до 39 лет считают, что Холокост – это миф или преувеличение.

Теперь Facebook, если заметит запросы на контент об отрицании Холокоста, будет направлять пользователей на достоверную информацию о трагедии.

Цукерберг также написал, что соцсеть обновляет "политику в отношении языка враждебности, чтобы запретить отрицание Холокоста".



Марк Цукерберг, основатель Facebook / Фото EPA

Основатель Facebook отметил, что долго колебался между двух точек зрения:

О свободном выражении собственного мнения в соцсети для пользователя,

И о "вреде, причиненном минимизацией или отрицанием ужасов Холокоста".

Мое мышление эволюционировало, ведь я видел рост насилия на почве антисемитизма – в том числе и из-за нашей широкой политики в отношении языка враждебности,

– объяснил изменение политики Facebook Марк Цукерберг.

Ранее Цукерберг уже заявлял, что считает "глубоко оскорбительным" отрицание Холокоста, но и отмечал, что социальным сетям не стоит ограничивать контент.