Собственные игровые сервисы стали для крупных компаний обязательным условием. Google запустила проект Stadia, Amazon – Luna. Теперь собственный потоковый сервис запускает и Facebook.

Компания Марка Цукерберга анонсировала запуск облачных игр, которые будут работать в приложении Facebook и в браузере по принципу стриминга, сообщается на официальной странице проекта.

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Что известно

Руководит разработкой Джейсон Рубин – автор Crash Bandicoot и Jak&Daxter. Директор сервиса объясняет, что облачный гейминг – это будущее, но технология еще должна пройти очень долгий путь. Поэтому, в отличие от ряда конкурентов, Facebook Gaming не будет обещать игрокам того, чего не сможет выполнить, и не стремится заменить полноценное железо.

В настоящее время платформа собирается начать с бесплатных игр, таких как:

Asphalt 9: Legends,

Mobile Legends: Adventure,

PGA TOUR Golf Shootout,

Solitaire: Arthur's Tale,

WWE SuperCard.

Тестирование продукта уже началось в США. Сначала в Калифорнии, Техасе, северо-восточных и среднеатлантических штатах, включая Нью-Йорк, Нью-Джерси, Вашингтон и другие.



Facebook Gaming уже тестируют в США / анимация Facebook

В будущем Facebook Gaming будет расширяться и наращивать количество доступных игр, включая и сложные AAA-проекты.

По мере развития бета-версии и облачных технологий мы будем увеличивать разнообразие жанров игр. Это расширение начнется в 2021 г. с добавления экшн- и приключенческих игр,

– написали разработчики на странице проекта.

Facebook Gaming доступен на Android. Однако может не появиться на iOS из-за политики Apple в отношении стриминговых сервисов.