Недавно ПриватБанк запустил в Украине революционную функцию биометрической оплаты покупок FacePay24. Она действует в розничных торговых сетях на 260 POS-терминалах Android PAX и позволяет оплатить товар благодаря сканированию лица.

До конца 2020 года ПриватБанк планирует запустить в Украине 7700 терминалов FacePay24, а пока 24 канал расскажет, как все работает

К теме FacePay24: новая услуга от ПриватБанк для оплаты лицом

FacePay24 – технология, которая позволит оплачивать покупки без наличных, карты или смартфона через фото лица. На кассе пользователю нужно отметить, что он желает оплатить товар именно таким способом и посмотреть в камеру планшета установленного в магазине. Система сравнит фото с теми, которые хранятся в профиле, и при совпадении более чем 90% проведет транзакцию.

Что нужно для того, чтобы все работало?

приложение Privat24 на смартфоне с последним обновлением;

активирована функция FacePay24 в настройках;

несколько селфи, которые будут сравниваться при оплате;

карта Visa.

Как это работает в магазине?

Планшет зафиксирован на кронштейне, покупатель сам может сделать фото, кассир в этом процессе не участвует. Система сверяет фото, сделанное на планшете, с фото, которые пользователь загрузил ранее в приложение. Если лицо совпадают, оплата проходит в считанные секунды. При этом клиент не достает из кошелька ни карту, ни телефон.

Если оплата проходит в рамках установленных лимитов, то ему даже не нужно вводить пин-код.

Это безопасно?

Да. Функция FacePay24 основана на технологии Amazon Recognition, а это значит, что ПриватБанк не хранит фотографии пользователей, а отправляет их на сервера Amazon. Оттуда банк получает векторные изображения без личной информации и сравнивает их.

Кроме того технология не только анализирует лицо, но и другие параметры: геолокацию, факт установки функции, историю покупок пользователя и другие детали.

Если я изменю прическу, все перестанет работать?

Пользователям, которые собираются использовать FacePay, не стоит бояться менять внешность. Система способна распознать человека в очках, с бородой, в случае если пользователь меняет прическу, цвет волос, глаз и так далее.

Краткое руководство, как все быстро настроить