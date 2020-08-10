ПриватБанк запустил в Украине новую интересную функцию – биометрической оплаты покупок FacePay24 для розничных торговых сетей. Сейчас услуга доступна на 260 POS-терминалах Android PAX.

Об этом рассказали в пресс-службе Приватбанка. В целом до конца этого года банк планирует запустить в Украине 7700 FacePay24.

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"FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition, поэтому гарантирует полную безопасность персональных данных клиентов", – говорят в банке.

Как работает функция FacePay24: видео

Как пользоваться FacePay24?

На смартфон нужно установить обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24. Далее пользователь должен придерживаться подсказок программы: нужно сделать селфи с разных ракурсов и привязать к изображению своего лица банковскую карту Visa.

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Чтобы выполнить расчет POS-терминалах, нужно после ввода суммы на терминале выбрать оплату лицом. Далее пользователь должен посмотреть во фронтальную камеру терминала и нажать кнопку "оплатить". Операцию нужно подтвердить с помощью PIN-кода выбранной карты – и это все, покупка оплачена.