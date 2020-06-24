Качество математического образования, в частности знание математики у школьников, имеет сильное влияние на скорость развития IT-отрасли. Эксперты говорят, что эта связь составляет более 97%.

Об этом говорится в исследовании команды Data Science компании GlobalLogic, сообщили 24 каналу в пресс-службе компании.

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Как проводили исследование

Специалисты рассчитали количество тех, кто сдает ВНО по математике на 180 и более баллов, а также количество IT-ФЛП в Украине.

Эксперты заметили, что даже в крупных городах (с населением более 100 тысяч) всего 17% школ выпускают 80% тех, кто получает 180+ баллов.

Только 106 школ (1% от всех в Украине) выпускают более 15 учеников, сдавших ВНО по математике на 180 и больше баллов. В 21 области Украины таких школ до 5 на всю область.

Рейтинг областей, ученики которых лучше сдают ВНО по математике, выглядит следующим образом:

Киев с показателем 6,6%.

Львовская область – 3,7%.

Харьковская область – 3,7%,

Днепропетровская область – 3,1%.

Интересно, что эти показатели не изменились с 2016 года.

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Эксперты говорят, что улучшение качества обучения в украинских школах положительно повлияет на знания учащихся, а затем и приведет к более активному росту IT-индустрии в Украине.