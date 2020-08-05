4 августа состоялся релиз игры Fall Guys: Ultimate Knockout на ПК и PlayStation 4. Она получила такой большой спрос, что серверы производителя Devolver Digital просто не выдерживают нагрузки.

Разработчик даже временно отключил регистрацию новых учетных записей для PS4, чтобы таким образом уменьшить нагрузку, передает Igromania.

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Правда, даже такой шаг разработчиков не сильно исправил ситуацию – пользователям все еще сложно зарегистрироваться в игре. Всего около 100 тысяч пользователей постоянно пытаются зайти в игру.

Пиковый онлайн в Steam продолжает расти – сейчас он составляет почти 70 тысяч человек.

Трейлер игры Fall Guys: Ultimate Knockout: видео