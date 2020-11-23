ФБР наймет 140 роботов для работы с бумагами в архиве в штате Вирджиния, содержащем два миллиарда документов. Люди уже не справляются с поиском нужных бумаг, поэтому их решили заменить роботами.

По замыслу ведомства, после обновления архива работы смогут быстро обнаружить и предоставить по запросу конкретные документы, интересующие агентов. Раньше этим занимались наемные сотрудники ФБР, но они перестали справляться с поиском бумаг среди сотен тысяч картотек, пишет ZDNet.

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Что известно

По данным ZDNet, в архиве бюро в Вирджинии хранится около двух миллиардов документов в 360 тысячах картотек — там собирают бумаги из 250 отделений ФБР. Роботы будут перемещаться над архивом с бумагами, а затем при необходимости спускаться к ним и доставать нужные записи.

В качестве подрядчика ФБР выбрало компанию AutoStore. Она уже давно развивает роботизированную работу с архивами и утверждает, что роботы бюро помогут работать "более гладко, чем когда-либо ранее". Систему планируют запустить к 2022 году.

Поскольку файлы могут касаться текущих расследований и дел, ФБР требует от AutoStore разработать систему, которая позволяет роботам идентифицировать конкретные файлы без просмотра их содержимого. Для этого компания промаркирует все записи — машины не смогут узнать, что внутри.