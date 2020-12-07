Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в некоторых вопросах его министерство консультировалось с командой мессенджера Telegram, созданного россиянином Павлом Дуровым.

Об этом Федоров рассказал в интервью проекту Зе Интервьюер.

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Что обсуждают

По его словам, с командой Telegram они обсуждали некоторые вопросы относительно законопроектов.

Я знаю команду Дурова. Знаю весь его менеджмент, мы общаемся, консультируемся даже по законопроектам, которые связаны с криптовалютой, виртуальными активами и тому подобное,

– рассказал Федоров.

Правда, он добавил, что действительно важные вопросы, которые имеют государственный вес, не нужно распространять в мессенджерах.

Отдельно он уточнил: вопросы национальной безопасности с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем в мессенджерах не обсуждают. Для таких случаев есть личные встречи.

Также глава Минцифры добавил, что больше всего доверяет мессенджерам Telegram и WhatsApp.