Федоров рассказал, что консультируется с командой Telegram
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что в некоторых вопросах его министерство консультировалось с командой мессенджера Telegram, созданного россиянином Павлом Дуровым.
Об этом Федоров рассказал в интервью проекту Зе Интервьюер.
Интересно Для миллиардных инвестиций: в Раде зарегистрировали законопроекты о Дия City
Что обсуждают
По его словам, с командой Telegram они обсуждали некоторые вопросы относительно законопроектов.
Я знаю команду Дурова. Знаю весь его менеджмент, мы общаемся, консультируемся даже по законопроектам, которые связаны с криптовалютой, виртуальными активами и тому подобное,
– рассказал Федоров.
Правда, он добавил, что действительно важные вопросы, которые имеют государственный вес, не нужно распространять в мессенджерах.
Отдельно он уточнил: вопросы национальной безопасности с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем в мессенджерах не обсуждают. Для таких случаев есть личные встречи.
Также глава Минцифры добавил, что больше всего доверяет мессенджерам Telegram и WhatsApp.
Поделиться новостью
-
Sony объяснила загадочные "металлические" звуки в Demon's Souls, которые так взволновали игроковсегодня , 19:11
-
Одна из крупнейших обсерваторий прекратила свое существование: телескоп Аресибо обвалился2 декабря , 22:05
-
Самый популярный в Китае электромобиль стоит 4400 долларов и заряжается от розетки3 декабря , 09:10