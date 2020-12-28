Компания-разработчик экономических и надежных ракет-носителей и космических аппаратов Firefly Aerospace вместе с Adaptive Launch Solutions, которая разрабатывает оборудование и авионику, подписали совместное соглашение об услугах по запуску. В рамках договоренности будут проведены четыре пуска ракеты Alpha, два из которых планируется осуществить в 2021 году.

О сотрудничестве и планах запусков на 2021 год 24 каналу сообщила компания Firefly Aerospace, которая в ближайшее время готовится запустить свою первую ракету Firefly Alpha.

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Подробнее о сотрудничестве

По словам генерального директора ALS, Фила Смита, малые ракеты обеспечивают владельцам небольших спутников доступ в космос по разумной цене, соответствующей их программам и бизнес-целям. Он отметил, что соглашение ALS и Firefly Aerospace обеспечит гибкость и оперативность, необходимую государственным операторам и коммерческим владельцам.

В рамках соглашения, ALS является поставщиком услуг по запуску ракет Alpha 2 и 3, которые запланированы на 2021 год. Эти две миссии позволят нашим клиентам одними из первых осуществить коммерческие запуски на ракете Firefly Alpha. Партнерство с ALS позволит Firefly воспользоваться десятилетиями опыта работы по интеграции оборудования, которое недавно использовалось в программе Манифестных системных интеграторов (LMSI) космических сил США (USSF). Команда программы LMSI предоставляет возможности и подходы к интеграции, которые позволяют правительству США обеспечивать доставку малых спутников в космос,

– рассказал Фил Смит.

Зато CEO Firefly Aerospace Томас Маркьюзик отметил, что компания очень рада видеть ALS в роли клиента и партнера для миссий Alpha как в 2021 году, так и в последующие годы. По словам Маркьюзика, соглашение между компаниями позволит Firefly расширить спектр услуг по запуску, а также использовать наработки и оборудование ALS для интеграции первичного и вторичного полезных нагрузок для будущих запусков Alpha.

Соглашение Firefly с ALS позволит нам продемонстрировать стратегические перспективы и поддержать Firefly на восточном и западном полигонах,

– добавил основатель Noosphere Ventures Макс Поляков.

По словам Полякова, Firefly уже практически заполнила список полезной нагрузки на 2021 год и сосредоточена на планировании запусков в 2022 году. Спрос на доступ к низкой околоземной орбите стремительно растет, и Firefly ожидает обеспечить надежные и экономичные малые ракеты-носители в отрасли.

Первый запуск ракеты Firefly Alpha

Firefly Aerospace готовится к дебютному полету ракеты-носителя Alpha в начале 2021 года. Предполетные испытания первой и второй степени успешно завершены, а стартовая площадка космического комплекса базы ВВС Ванденберг готовится к запуску.

Что известно о Firefly Aerospace? Компания разрабатывает семейство ракет-носителей и космических аппаратов, которые обеспечивают, по мнению компании, лучшую в отрасли доступность, удобство и надежность. Ракеты-носители Firefly используют общедоступные технологии, производственную инфраструктуру и возможности запуска, предлагая решения для запуска на низкую околоземную орбиту с грузоподъемностью до десяти тонн по самой низкой цене за килограмм в классе малых ракет. В сочетании с космическими аппаратами Firefly, такими как Space Utility Vehicle и Genesis Lander, Firefly предоставляет космической отрасли универсальное решение для миссий на поверхность Луны или за ее пределы. Штаб-квартира Firefly находится в Сидар-парке, штат Техас, США.