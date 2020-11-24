Firefly Aerospace запустит рисунки украинских школьников в космос на своей ракете Alpha
Украино-американская ракета Firefly Alpha в ближайшее время планирует отправиться в дебютный полет. Полезной нагрузкой станут некоммерческие научные работы, экспериментальные системы и даже детские рисунки, собранные в рамках проекта D.R.E.A.M.
По инициативе владельца Firefly Aerospace Макса Полякова, работы победителей всеукраинского конкурса детских рисунков Noosphere Space Art Challenge отправятся на орбиту Земли, сообщает 24 канал.
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Детские рисунки полетят на орбиту Земли
Сотрудники Firefly Aerospace уже приступили к монтажу полезной нагрузки D.R.E.A.M. Среди отобранных работ письма от детей, фотографии прошлых космических миссий, а также технические разработки студентов и сотрудников университета Кембридж, Университета Северной Каролины, Университета Пердью, гавайского музея науки и технологий и многих других участников. Всего в космос отправят 26 проектов из 7 стран.
Специалисты Firefly Aerospace проводят монтаж полезной нагрузки
Firefly Aerospace также выступила спонсором международного конкурса рисунков Space Foundation International Student Art Contest, в котором могут принять участие желающие со всего мира.
Дата полета
Ракета Firefly Alpha отправится в свой дебютный полет с базы ВВС США Ванденберг в ближайшее время. Окно запуска будет открыто с 22 декабря 2020 по 31 января 2021.
Что известно о ракете Alpha?
Это двухступенчатая ракета компания Firefly Aerospace, которая приводится в движение четырьмя двигателями первой ступени Reaver и одним двигателем второй ступени Lightning, работающих на керосине RP-1 и жидком кислороде (LOX).
Высота Alpha составляет 29 метров, а ее грузоподъемность – до 1000 килограммов полезной нагрузки на геостационарную и 630 килограммов на солнечно-синхронную орбиту.
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