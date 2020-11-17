Физики из США опубликовали статью с описанием алгоритма для квантовых компьютеров, способного разобраться в сложных квантовых системах, которые слишком сложны для классических компьютеров.

Группа ученых разработала алгоритм, который может быть использован для изучения класса многоэлектронных квантовых систем с помощью квантовых компьютеров. Он открывает новый метод использования квантовых устройств для исследования проблем, слишком сложных для классических компьютеров, сообщает Phys.org.

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Почему это важно

Алгоритм, представленный одним из авторов Пуяном Гаемом и его коллегами, эффективно генерирует многочастотное состояние, эквивалентное дробному квантовому эффекту Холла в квантовом компьютере в цифровом виде. Он использует только квантовые вентили как соседних кубитов в квази-одномерном пространстве, а его глубина цепи линейная в ряде кубитов. Ученые идентифицировали функции корреляции, которые служат признаками эффекта Лафлин, и описали возможность его получения на квантовом компьютере.

Что это дает

Исследование открывает путь для многих важных областей программы научной мысли, в том числе, для квантового моделирования неравновесной динамики и сплетения квазичастиц в квантовых эффектах Холла.

Интересно. В конце лета команда Google AI Quantum сообщила об успешном проведении квантовой симуляции химической реакции на 54-кубитном компьютере Sycamore. Компьютер создал модель молекулы Диаз, состоящий из двух атомов азота и двух атомов водорода и выполнил реакцию, в которой два атома водорода принимают различные положения вокруг азота.