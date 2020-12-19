Физики из Университета Квинсленда (Австралия) и Nokia Bell Labs показали новую технику обращения во времени волны света. Это не значит, что они вернули назад течение времени: они нашли способ заставить оптическую волну проследить свой путь в обратном направлении, возвращаясь к исходной точке.

Что известно

Инверсия времени волн происходит, когда волна, распространившись через среду, повторно излучается таким образом с другой стороны, что она точно повторяет свой путь обратно к источнику. Эти два пути математически абсолютно одинаковы, за исключением направления времени, рассказывает Science Alert.

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Представьте, что с крохотной точки выпускается короткий световой импульс через какой-то рассеивающий материал, например туман. Свет начинается в одном месте в пространстве и в один момент времени, но рассеивается, когда проходит сквозь туман и достигает другой стороны в разных местах в разное время. Мы нашли способ точно измерить, где весь этот рассеянный свет приходит и в какое время, затем мы создаем "обратную" версию этого света и отправляем ее обратно через туман,

– объясняет один из исследователей, физик Микаэль Мунаикс.

То есть фактически свет возвращается в единую исходную точку, из которой был выпущен первый луч еще до своего рассеяния.