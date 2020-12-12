Две команды ученых – из США и из Дании, применив метод спектроскопии и график Кинга, подвергли тщательному исследованию изотопы различных веществ в поисках следов новых, неизвестных взаимодействий. Результаты экспериментов оказались довольно интересными, ведь физики пришли к разным выводам.

Целью экспериментов был поиск доказательств существования темных бозонов, частиц, которые могут оказаться темной материей. Их результаты имеют важное значение для будущих исследований в этой области, пишет Phys.org.

Интересно Ученые обнаружили намеки на "новую физику" в реликтовом излучении Вселенной

Особенности исследования

Теоретически, взаимодействия между частицами, которые никогда ранее не наблюдались, такими как бозоны, должны отражаться в разнице меж частотами перехода, предусмотренной Стандартной моделью и существующей на атомарном уровне. Даже если физики смогут получить невероятно точные данные о частотах, расчеты для больших атомов будут иметь настолько большое поле неопределенности, что их нельзя будет сравнить с прямыми наблюдениями.

Метод, который применили обе команды, заключался он в изучении сдвигов изотопов по четырем точкам данных в графике Кинга. Если эти точки образуют прямую линию, наблюдения совпадают со Стандартной моделью, что означает, что никакой новой физики не обнаружено. Если линия не прямая, это намекает на присутствие новых бозонов или других физических феноменов.

Исследователи подвергли спектрографическим исследованиям различные ионы – Датская группа выбрала ионы кальция, американская – ионы иттербия. Их основной задачей был поиск новых взаимодействий, скрывающихся за уже известными. Это уже делалось раньше, но не с такой точностью.

Измерения, собранные физиками из Дании, оказались линейными, то есть не противоречили Стандартной модели, тогда как данные, полученные в MIT, позволили сделать вывод о легком отклонении от линейности со статистической значимостью, равной трем стандартным отклонениям.

Что это значит

Хотя причиной подобного отклонения могут быть дополнительные условия Стандартной модели, оно может также указывать на существование темных бозонов.

Обе команды планируют продолжить поиск темных бозонов и других кандидатов на темную материю с использованием метода спектроскопии и графика Кинга и повысить точность измерений.