Кротовая нора – гипотетический тоннель через пространство-время, который в фантастических произведениях часто используется как быстрый способ срезать путь от одной звезды к другой. Его существование впервые предположил Карл Шварцшильд. Проблема в том, что эти норы почти мгновенно исчезают, так что использовать их, даже гипотетически, невозможно.

Профессор физики Хуан Малдасена и астрофизик Алексей Милехин рассчитали условия, которые делают существование пригодных для путешествий кротовых нор возможными. Для этого они прибегли, в частности, к очень экзотическим понятиям, таким как негативная энергия, сообщает ZME Science.

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Как все работает

В Общей теории относительности мы предполагаем, что значение энергии всегда и везде больше нуля. Однако если есть отрицательная энергия, то, по формуле E = mc², есть и негативная масса. Это означает, что при отрицательной массе тела будут не притягиваться, а отталкиваться друг от друга.

Квантовая теория, в свою очередь, предполагает существование отрицательной энергии. В квантовой физике можно заимствовать энергию у вакуума, как деньги в банке. Авторы ссылаются на эффект Казимира, при котором квантовые поля могут создавать негативную энергию, распространяясь вдоль замкнутого кольца.

"Однако этот эффект обычно происходит в малом масштабе, поскольку он квантовый. В нашей предыдущей статье мы поняли, что этот эффект может стать значительным для черных дыр с большим магнитным зарядом. Новая идея в том, чтобы использовать особые свойства заряженных безмассовых фермионов (долей в образец электронов, но с нулевой массой). В магнитно-заряженной черной дыры они будут двигаться вдоль магнитных линий, примерно так же, как заряженные частицы солнечного ветра создают сияние рядом с полярными регионами Земли", – объясняет профессор Малдасена.

Такие кротовые норы не противоречат Стандартной модели, однако они будут настолько крохотными, что через них не пролезет даже человеческий волос. Более того, они будут действовать на столь же малых расстояниях.

Для того, чтобы придумать достаточно большие кротовые норы, нужно выйти за пределы парадигмы Стандартной модели. Так, исследователи обратились ко второй модели Рэндалл – Сундрума, которая описывает Вселенную в терминах пяти измерений. Такая модель позволяет ученым описывать явления, которые в противном случае были бы незаметными, в том числе – негативную энергию.

Теперь кротовые норы выглядят как заряженные черные дыры среднего размера. И в них сможет поместиться космический корабль, хотя пилоту придется как-то справляться с очень мощными приливными силами. Если он с ними справится, то мгновенно окажется в другой точке пространства-времени.

Правда, только по субъективным ощущениям. Для стороннего наблюдателя его полет продлится столько, сколько времени нужно свету, чтобы пройти от точки А до точки Б, согласно общей теории относительности. Иными словами, сторонний наблюдатель мгновенного перемещения не заметит.

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Это реально?

К сожалению, в природе такие кротовые норы не существуют (во всяком случае,физики с ними не сталкивались и не наблюдали никаких признаков существования подобных объектов), а для того, чтобы их создать, нужна было бы технология работы с отрицательной массой. Представить, что она когда-нибудь будет создана, сегодня невозможно. Иными словами, пока не похоже, чтобы путешествия через кротовые норы когда-нибудь стали реальностью.