Ученые придумали способ создавать и уничтожать магнитные поля дистанционно, имитировав несуществующий материал с отрицательной магнитной проницаемостью.

Исследователи представили теорию, основанную на материале с магнитной проницаемостью-1. В таком материале направление магнетизма, индуцированного внутри материала, будет противоположным направлению начального магнитного поля. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters, кратко о нем рассказывает Live Science.

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Что известно

Такого гипотетического материала с отрицательной проницаемостью не существует. Поэтому физики предложили имитировать его с помощью электрического тока, проходящего через провода, расположенные в определенном порядке. Известно, что ток индуцирует магнетизм и наоборот.

Чтобы создать поле на расстоянии, руководитель исследования Роза Мах-Батль и ее команда создали полый цилиндр, состоящий примерно из 20 проводов, окружающих один длинный внутренний провод. Когда ток проходит по ним, он создает магнитное поле, которое выглядит так же, будто долгий внутренний провод находится снаружи устройства.

Эта иллюзия имеет реальные применения: например, создавая магнитное поле, ориентированное на раковую опухоль, можно было бы доставить лекарство непосредственно в опухоль глубоко в теле с помощью капсул, изготовленных из магнитных наночастиц, без инъекций или операции.

Также метод может позволить подавлять магнитные поля дистанционно. В квантовых вычислениях это позволит уменьшить "шумы" от внешних полей, которые могут мешать измерениям.

Открытие может использоваться и для воздействия на нейроны мозга при лечении депрессии.