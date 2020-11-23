Вслед за серией рендеров OnePlus 9 Pro в интернете появились и новые детализированные изображения базовой версии будущего флагмана бренда. Инсайдеры не только продемонстрировали дизайн аппарата с обеих сторон, но и подтвердили его ключевое отличие от старшей модели.

Гаджет получит плоский дисплей, в то время как модель с приставкой Pro обзаведется загнутым по бокам экраном, сообщает Gizmochina.

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Что известно об OnePlus 9 Pro

Фронталки устройства будут врезаны в отверстие в верхнем левом углу матрицы будущей новинки. Размещенный на задней крышке смартфона прямоугольный блок основной камеры будет представлен тремя сенсорами, один из которых заметно меньше других. При этом между двумя большими датчиками будет расположена светодиодная вспышка.

Рендеры OnePlus 9 Pro

Ожидается, что AMOLED-дисплей OnePlus 9 будет иметь частоту обновления 120 Гц. Гаджету также приписывают поддержку технологии быстрой зарядки Warp Charge мощностью 65 Вт, процессор Snapdragon 875 и фирменную оболочку OxygenOS 11 на базе Android 11 из коробки.

Когда покажут OnePlus 9 Pro

По слухам, анонс OnePlus 9 состоится в марте следующего года, цена и другие технические характеристики модели не раскрываются.