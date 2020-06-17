Еще три года назад Adobe объявила о прекращении разработки и поддержки Flash Player в 2020 году и сдержала обещание. На официальном сайте компании появилась точная дата прекращения работы некогда популярного стандарта, который много лет задавал тренды мультимедийного онлайн-контента.

По заявлению Adobe, распространение и поддержка Flash Player будут прекращены 31 декабря 2020 года – компания удалит страницу загрузки, а запуск Flash-контента в браузерах будет заблокирован.

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Чем пользоваться, когда исчезнет Flash Player

В целом пользователи никаких изменений практически не заметят. Альтернативой устаревшему стандарту уже давно стали HTML5, WebGL и WebAssembly. После объявления о "закрытии" Flash Player в 2017 году у разработчиков и дизайнеров было достаточно времени для конвертирования своего контента в актуальные форматы.

Стандарт Flash Player закроют до конца 2020 года

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Компания также порекомендовала пользователям предварительно удалить Flash Player и воздержаться от его скачивания из посторонних источников после окончания официальной поддержки. Ранее об отключении Flash-плагинов уже заявили разработчики браузеров Google Chrome и Mozilla Firefox.