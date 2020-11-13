В борьбе за экологию автопроизводители все чаще переводят свою продукцию на электродвигатели. Не избежал трендовой судьбы и широко используемый в логистике грузовой фургон Ford Transit – при этом компания не только сменила силовую установку автомобиля, но и превратила его в "мобильную розетку" для подключения различной техники.

Особенности электрической версии E-Transit

Обновленная версия транспортного средства под названием E-Transit получит аккумулятор емкостью 76 кВтч с заявленным запасом хода в 203 километров на одной зарядке. Такая характеристика была выбрана неслучайно: она основывается на анализе среднего суточного пробега автомобилей этой марки, который составляет около 120 км, сообщает The Verge.

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Электрокар будет оснащен функцией обучения водителей – операторы автопарка могут использовать операционную систему SYNC 4 автомобиля для наблюдения за работой своих сотрудников. Каждый раз, когда водитель превышает допустимую скорость, резко тормозит, оставляет двигатель включенным на стоянке либо не будет пристегивать ремень безопасности, он получит соответствующее сообщение.



Салон E-Transit

Кроме того, Ford E-Transit может служить мобильным источником энергии с выходной мощностью 2,4 кВт для подключения электроинструментов или других устройств. Водитель также получит функцию дистанционной регулировки систем обогрева и кондиционирования, чтобы оптимизировать скорость зарядки, когда транспортное средство подключено к электросети.



Обновленный Ford E-Transit

Цена

Ожидаемая розничная цена модели составляет 45 тысяч долларов – на 10 тысяч долларов дороже версии с ДВС. Дата начала продаж новинки будет объявлена позже.