Компания Epic Games заявила, что после удаления королевской битвы Fortnite из магазина App Store ее суточная аудитория на iOS сократилась на 60%.

В Epic Games отметили, что Apple своими действиями нанесла бизнесу компании огромный ущерб.

К теме Apple удалила аккаунт Epic Games и все игры компании из App Store

Из 350 миллионов всех геймеров в Fortnite на iOS играют 116 миллионов.

Компания может никогда больше не увидеть этих пользователей. Урон, нанесенный нашему флагманскому приложению, невозможно измерить,

– Epic Games.

При этом, по заявлениям Epic Games, Apple наносит вред не только бизнесу, но и самим игрокам, так как они ценят возможность играть с другими, а Apple этой возможности их лишила. "Возмущение пользователей было невероятным", – отметили в Epic.

Кроме того, Apple якобы угрожает отклонить все попытки создания новой учетной записи разработчиков "по крайней мере, в течение года".

Кратко о споре Epic Games и Apple

Все проблемы для Epic Games начались после того, как компания добавила в Fortnite прямые платежи в обход платежных систем в App Store и Google Play, после чего игра была удалена из магазинов, а Epic подала на корпорацию в суд.

28 августа Apple удалила аккаунт разработчиков Fortnite из App Store, однако суд запретил удалять аккаунты, из-за которых может пострадать поддержка движка Unreal Engine. Второе слушание по делу между Epic и Apple состоится 28 сентября.