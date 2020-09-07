Fortnite потеряла 60% от суточной аудитории на iOS после удаления из App Store
Компания Epic Games заявила, что после удаления королевской битвы Fortnite из магазина App Store ее суточная аудитория на iOS сократилась на 60%.
В Epic Games отметили, что Apple своими действиями нанесла бизнесу компании огромный ущерб.
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Из 350 миллионов всех геймеров в Fortnite на iOS играют 116 миллионов.
Компания может никогда больше не увидеть этих пользователей. Урон, нанесенный нашему флагманскому приложению, невозможно измерить,
– Epic Games.
При этом, по заявлениям Epic Games, Apple наносит вред не только бизнесу, но и самим игрокам, так как они ценят возможность играть с другими, а Apple этой возможности их лишила. "Возмущение пользователей было невероятным", – отметили в Epic.
Кроме того, Apple якобы угрожает отклонить все попытки создания новой учетной записи разработчиков "по крайней мере, в течение года".
Кратко о споре Epic Games и Apple
Все проблемы для Epic Games начались после того, как компания добавила в Fortnite прямые платежи в обход платежных систем в App Store и Google Play, после чего игра была удалена из магазинов, а Epic подала на корпорацию в суд.
28 августа Apple удалила аккаунт разработчиков Fortnite из App Store, однако суд запретил удалять аккаунты, из-за которых может пострадать поддержка движка Unreal Engine. Второе слушание по делу между Epic и Apple состоится 28 сентября.