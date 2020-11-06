Конфликт между компанией Apple и производителем игры Fortnite длится уже несколько месяцев. Ранее игру запретили на устройствах американского производителя. Компания Nvidia разработала версию облачной игровой службы GeForce, которая работает в мобильном браузере Safari.

Как передает издание BBC, владельцы устройств Apple смогут играть в Fortnite бесплатно через GeForce. Правда, время игры ограничено одним часом.

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При этом игроков предупреждают, поскольку доступ к игре происходит через облачный сервис, в игре возможны задержки.

Детали конфликта

В августе компания Epic Games добавила в Fortnite прямые платежи за внутреннюю валюту, обойдя таким образом платежные системы Apple. После этого Apple удалила Fortnite со своих платформ, а Epic Games сразу после этого подала на компанию в суд. 28 августа Apple удалила аккаунт Epic Games и все игры компании из App Store.

Как известно, Apple не позволяет загружать игры или другие приложения на свои телефоны или планшеты через другие магазины приложений, кроме собственных.

Для Fortnite iOS – наибольшая платформа. Здесь были зарегистрированы 116 миллионов пользователей или примерно треть всех игроков.