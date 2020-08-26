Фото дня: Apple открывает первый офис на воде
Компания Apple решила открыть свой первый фирменный офис на воде. Он будет размещен в Сингапуре. В Сети уже появилось фото этого необычного магазина.
Как передает издание The Verge, этот магазин разместили в здании сферической формы в бухте Marina Bay.
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С 2011 по 2016 годы в этом здании работал ночной клуб.
Детали
Здание застеклили снаружи, а также установили подсветку. Поэтому днем магазин Marina Bay Sands выглядит как причудливый космический корабль или футуристический театр.
Ночью магазин буквально весь светится – таким образом, что напоминает гигантский фонарь на воде. Это будет уже третий магазин Apple Store в Сингапуре.
Кстати, если Apple таки откроет фирменный магазин в Украине, ему пророчат довольно футуристический дизайн.
Это воображаемое здание в Киеве должно было быть симметричным на два этажа. Apple Store должны были бы разместить на Крещатике, ведь это ключевая туристическая и торговая улица города. Данное здание было бы сделано из стекла, как большинство магазинов Apple.