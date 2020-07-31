Фото дня: как выглядит Земля через иллюминатор МКС
Астронавт NASA Дуглас Херли сделал очередной снимок Земли из космоса. Сейчас он находится на Международной космической станции, а уже завтра, 1 августа, он вернется на нашу планету.
Фото Земли с борта МКС он обнародовал на своей странице в Twitter.
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Наш красивый синий мрамор,
– лаконично прокомментировал фото астронавт.
Возможно, это прощальное фото Херли. Ведь 1 августа он вместе с напарником Бобом Бенкеном полетит обратно на Землю. Астронавты должны приземлиться в воскресенье. 2 августа. За этими событиями следите на Техно 24.
Что известно о Дугласе Херли?Он стал командиром корабля компании SpaceX. Это был исторический полет, ведь впервые за долгое время США воспользовалась собственной ракетой для запуска астронавтов на МКС.