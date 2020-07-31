Астронавт NASA Дуглас Херли сделал очередной снимок Земли из космоса. Сейчас он находится на Международной космической станции, а уже завтра, 1 августа, он вернется на нашу планету.

Фото Земли с борта МКС он обнародовал на своей странице в Twitter.

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Наш красивый синий мрамор,

– лаконично прокомментировал фото астронавт.

Возможно, это прощальное фото Херли. Ведь 1 августа он вместе с напарником Бобом Бенкеном полетит обратно на Землю. Астронавты должны приземлиться в воскресенье. 2 августа. За этими событиями следите на Техно 24.

Our beautiful Blue Marble. pic.twitter.com/GwpKb3Tlbl — Col. Doug Hurley (@Astro_Doug) July 30, 2020