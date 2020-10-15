Компания Huawei опубликовала первое официальное изображение будущей флагманской линейки Huawei Mate 40. На снимке видно, что блок основной камеры изменил форму и теперь восьмиугольный.

При этом инсайдер под ником rodent950 обнародовал изображение, которое показывает, как может выглядеть камера Huawei Mate 40 Pro.

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По его данным, именно Mate 40 Pro станет первым смартфоном в мире, который получит сразу 6 модулей основной камеры.

Добавим, что rodent950 уже зарекомендовал себя точными утечками о смартфонах до их анонса.

What if it's a hexa camera pic.twitter.com/ZD4afvZLZ9 — Teme (特米) (@RODENT950) October 14, 2020

Что еще известно

По слухам, разрешение основного датчика будет увеличено до 108 Мп. При этом Mate 40 Pro и Mate Pro+ получат улучшенные возможности оптического приближения и профессиональные режимы съемки.

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Напомним, ранее Huawei Mate 40 Pro на базе фирменного процессора Kirin 9000 уже установил рекорд по производительности на AnTuTu, набрав 693605 баллов.

Когда увидим

Официальный анонс линейки Mate 40 запланирован на 22 октября.