В июле жители северного полушария Земли могли наблюдать за зрелищной кометой Neowise. Она была одной из немногих в этом веке, которую можно было увидеть невооруженным глазом. Но телескоп Hubble увидел комету значительно ближе.

Новый снимок Hubble разместили на сайте обсерватории spacetelescope.org.

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Этот снимок кометы стал самым подробным фото Neowise.

Детали

Изображение кометы телескоп зафиксировал 8 августа, после того, как комета прошла мимо Солнца. С двух сторон от кометы видны веерные структуры – это струи сублимирубщего льда из-под поверхности ядра.

Эти струи возникают как конусообразные структуры, а затем разлетаются веером из-за вращения ядра кометы.

Изображение кометы Neowise / Фото: spacetelescope.org

Что известно о Neowise

Комету Neowise открыли в марте 2020 года. Впервые ее зафиксировал телескоп Neowise, что и повлияло на ее народное название. Научное имя кометы – C/2020 F3. Комета родилась 4,6 миллиарда лет назад – ее ядро ​​формировалось в период зарождения Солнечной системы.

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Эта комета очень яркая, поэтому ее легко можно было найти на ночном небе в течение всего июля. Если же вы все-таки упустили ее, то сейчас полюбоваться кометой можно разве что на фото. В следующий раз она будет пролетать над Землей через 6800 лет.