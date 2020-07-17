Космический аппарат Solar Orbiter был запущен Европейским космическим агентством (ESA) 10 февраля этого года. Цель – раскрыть секреты Солнца, используя шесть научных инструментов. Аппарат отправил первые фото, которые уже принесли новые открытия.

Изображения были сделаны, когда зонд подошел по эллиптической орбите на расстояние 77 миллионов километров, отмечает New Atlas. Для сравнения – Земля вращается вокруг Солнца на расстоянии 149 миллионов километров.

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"Эти беспрецедентные фотографии Солнца самые точные и самые большие из тех, которые мы получали. Эти замечательные изображения помогут ученым соединить атмосферные слои Солнца и понять, как они влияют на погоду в космосе вблизи Земли и в Солнечной системе", – заявила Холли Гилберт, исследователь NASA.

Фото Солнца с рекордно близкого расстояния

Загадка короны Солнца

Также эти данные могут раскрыть загадку температуры короны звезды. Видимая поверхность Солнца раскалена до 11 000°C. Логично было бы предположить, что атмосфера должна быть немного прохладнее, но наблюдения показывают, что это не так. Температура короны в 200 – 500 раз выше.

Очаги на картинках выглядят как миниатюрные яркие вспышки, хотя в реальности они огромны. Что они такое – точно не известно. Есть предположение, что они родственны с большими солнечными вспышками, которые могут нарушить работу электроники на Земле.

Теперь команда ученых ожидает поступления данных от другого инструмента зонда – аппарата спектральной визуализации короны (Spectral Imaging of the Coronal Environment, SPICE), который измеряет точную температуру этих очагов. Имея эту информацию, можно будет оценить, насколько они влияют на процесс нагрева атмосферы Солнца.