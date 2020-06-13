Фотография ломала Android-смартфоны: ее автор пользуется iPhone
Недавно вспыхнул скандал с фотографией, которая приводила к сбою в работе смартфонов на Android. Оказывается автор фото ничего не подозревал, ведь сам пользуется iPhone.
Историю возникновения фото, которое сильно напугало владельцев Android-устройств, рассказывает издание BBC.
Подробнее Обои на рабочий стол превращают Android-смартфоны в "кирпичи"
История снимка
Изображение сделал фотограф-любитель Гаурав Агравал. Он сфотографировал закатное небо Национального парка в Монтане еще в августе 2019 года на камеру Nikon. После этого он обработал снимок с помощью Lightroom и разместил работу в профиле на Flickr.
Вероятно, после этого, кто-то загрузил это фото и установил как обои. Это и сломало смартфон.
Что не так с фото
Дело в том, что Android настроен на выведение цветовой гаммы sRGB, при этом картинка отформатирована в RGB. При этом проблема затронула только пользователей Android 10. Ведь новая версия Android 11 автоматически превращает неподдерживаемое цветовое пространство.
Поэтому проблемы возникли именно из-за обработки в Lightroom. Сервис предоставляет три варианта цветового режима, фотограф выбрал не тот режим.
Я не знал, что формат такое делает. У меня iPhone, и на обоях всегда установлено фото моей жены,
– признался фотограф.