Компания Foxconn, на мощностях которой производятся гаджеты A-брендов, включая Apple iPhone, провела презентацию собственной универсальной платформы для электромобилей. Тайваньская компания открыто заявила о намерении приступить к производству автомобилей, сосредоточившись на продвижении универсального транспорта по аналогии с Android-смартфонами.

Во время презентации, которая проходила на конференции Foxconn Technology Day, представители компании отметили, что программно-аппаратная платформа MIH рассчитана на производство электрокаров разных классов: от бюджетных до премиальных. Она будет доступна любому заинтересованному производителю и не станет эксклюзивом одного бренда.

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Особенности разработки

Колесная база платформы варьируется в диапазоне от 2750 до 3100 миллиметров, при этом конструкцией предусмотрено размещение одного или двух моторов. Для переднего моста предложенные варианты двигателей мощностью 127, 201 и 268 лошадиных сил, а на задней оси производители смогут разместить моторы на 201, 268, 322 и 456 к.с. Модельный ряд фирменных аккумуляторов будет включать варианты на 93, 100 и 116 квтч. Компания также заявила о доступности функции автопилота и автономного обновления фирменного ПО.

Специально для платформы MIH через три года Foxconn планирует выпустить твердотельный аккумулятор. Вендор рассчитывает, что уже к 2027 году разработка будет задействована в каждом десятом электрокаре в мире. О заключении партнерства с любым из автопроизводителей представители компании пока не объявили.