Фургон с мороженым на базе двигателя Tesla установил рекорд скорости
Ведущий программы Top Gear Пэдди МакГиннесс установил новый рекорд скорости для фургонов с мороженым. Модифицированный фургон получил силовую установку Tesla. За питание аппарата отвечают аккумуляторы Mercedes и Tesla.
Машина получила прозвище "Мистер ниппо" – это Bedford CF 1979 года выпуска, который построен на шасси Land Rover, сообщает Top Gear.
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Детали заезда
Фургон удалось разогнать до 128,82 км/ч на аэродроме Элвингтон в Йоркшире. Предыдущий рекорд в 118,94 км/ч принадлежал инженеру Эдду Чайне и его электрическому фургону. "Мистер ниппо" – далеко не необычный рекордсмен.
Например, в 2019 году британский мотогонщик и телеведущий Гай Мартин установил мировой рекорд скорости на 1000-сильном тракторе JCB Fastrac 8000 – он выдал среднюю скорость в 217,57 км/ч при максимальном показателе в 247,35 км/час.
В том же году газонокосилка Honda Mean Mower V2 установила новый рекорд Гиннесса по разгону с места до 161 км/ч. Аппарат под управлением британской гонщицы Джессики Хокинс смог показать среднее время ускорения в 6,285 секунды.
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