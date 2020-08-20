Гаджеты Huawei получили две престижные награды EISA
Экспертная Ассоциация Изображения и Звука (EISA) отметила сразу два устройства китайского производителя электроники Huawei престижными наградами.
Одним из гаджетов стал флагманский смартфон актуальной фирменной линейки под названием P40 Pro, а вторая премия досталась умным часам Huawei.
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Huawei P40 Pro
Устройство было названо "Смартфоном с лучшей камерой 2020 – 2021 годов". По оценке ассоциации, устройство отлично подходит для создания качественных фотографий.
Смартфон оснащен основной 50-мегапиксельной камерой с датчиком Ultra Vision с фазовым автофокусом и оптической стабилизацией изображения, а также 12-мегапиксельным перископическим сенсором с пятикратным оптическим зумом и широкоугольной камерой на 40 Мп, способной улучшить качество записи видео.
Гаджет также получил 3D-датчик глубины и поддержку ИИ-алгоритмов для коррекции фотографий. Все это дает пользователям доступ к новым функциям, которые, как утверждают представители EISA, "делают значительный прорыв для развития технологии камеры смартфона".
Huawei Watch GT 2
Награду "Лучшие умные часы в 2020 – 2021 году", в свою очередь, получило устройство Huawei Watch GT 2. По мнению жюри, при их разработке производитель объединил все тренды этой категории устройств: дизайн, AMOLED-дисплей и удобство управления.
Гаджет с автономностью до двух недель может анализировать 15 профессиональных спортивных режимов и записывать более 85 индивидуальных программ тренировки. Благодаря технологии TruSleep смарт-часы отслеживают качество сна, пульс и уровень стресса, а специальный датчик помогает определять уровень кислорода в крови (SpO2).