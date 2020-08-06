Во время большой презентации Unpacked 2020 компания Samsung представила новое поколение беспроводных наушников Galaxy Buds Live. Они получили интересный дизайн и впервые в истории наушников от Samsung имеют технологию активного шумоподавления.

Как ранее писал 24 канал, в рамках Unpacked 2020 Samsung представил новую флагманскую линейку Galaxy Note20.

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Что интересного

Samsung Galaxy Buds Live получили новый дизайн, что может напоминать бобы. В компании говорят, что именно такая форма идеально повторяет форму ушной раковины. Дополнительный комфорт обеспечивают специальные отверстия для вентиляции.

Наушники оснащены 12-миллиметровым динамиком и бас-каналом от AKG для усиления низких частот. Здесь также есть три микрофона (два внешних и один внутренний).



Galaxy Buds Live имеют удобную конструкцию / 4pda

Также есть встроенный вибрационный датчик костной проводимости. Это обеспечивает высокое качество передачи голоса при разговорах по телефону. Улучшению качества речи способствует акселерометр, улавливающий движения рта и положение головы пользователя.

В Galaxy Buds Live Samsung впервые реализовала систему активного шумоподавления. По заверениям производителя, наушники уменьшают низкочастотный шум в диапазоне ниже 700 Гц.

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Управлять наушниками можно через прикосновения – так можно останавливать и запускать воспроизведение, отвечать на входящие звонки, переключать треки и тому подобное.

Время работы наушников с функциями активного шумоподавления в режиме воспроизведения музыки – 6 часов, с выключенной – 8 часов. Если использовать кейс для подзарядки, то автономность можно увеличить до 29 часов.

Цена в Украине

Рекомендованная стоимость Galaxy Buds Live в Украине – 4499 гривен. Официальные продажи стартуют 15 августа.