Galaxy Buds Live: новые беспроводные наушники Samsung с оригинальным дизайном
Во время большой презентации Unpacked 2020 компания Samsung представила новое поколение беспроводных наушников Galaxy Buds Live. Они получили интересный дизайн и впервые в истории наушников от Samsung имеют технологию активного шумоподавления.
Как ранее писал 24 канал, в рамках Unpacked 2020 Samsung представил новую флагманскую линейку Galaxy Note20.
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Что интересного
Samsung Galaxy Buds Live получили новый дизайн, что может напоминать бобы. В компании говорят, что именно такая форма идеально повторяет форму ушной раковины. Дополнительный комфорт обеспечивают специальные отверстия для вентиляции.
Наушники оснащены 12-миллиметровым динамиком и бас-каналом от AKG для усиления низких частот. Здесь также есть три микрофона (два внешних и один внутренний).
Galaxy Buds Live имеют удобную конструкцию / 4pda
Также есть встроенный вибрационный датчик костной проводимости. Это обеспечивает высокое качество передачи голоса при разговорах по телефону. Улучшению качества речи способствует акселерометр, улавливающий движения рта и положение головы пользователя.
В Galaxy Buds Live Samsung впервые реализовала систему активного шумоподавления. По заверениям производителя, наушники уменьшают низкочастотный шум в диапазоне ниже 700 Гц.
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Управлять наушниками можно через прикосновения – так можно останавливать и запускать воспроизведение, отвечать на входящие звонки, переключать треки и тому подобное.
Время работы наушников с функциями активного шумоподавления в режиме воспроизведения музыки – 6 часов, с выключенной – 8 часов. Если использовать кейс для подзарядки, то автономность можно увеличить до 29 часов.
Цена в Украине
Рекомендованная стоимость Galaxy Buds Live в Украине – 4499 гривен. Официальные продажи стартуют 15 августа.