14 января компания Samsung анонсирует флагманские смартфоны семейства Galaxy S21. Вместе с ними, как ожидают, покажут беспроводные наушники Galaxy Buds Pro. Интернет-источники опубликовали новую порцию информации о продукте.

Наушники получатся в серебристом, светло-фиолетовом и черном цветах. Они получат систему активного шумоподавления и качественные излучатели, созданные в партнерстве со специалистами AKG, пишет sammobile.

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Детали

Новинка прошла сертификацию в Федеральной комиссии связи США (FCC). Данные на сайте регулятора говорят о поддержке беспроводной технологии Bluetooth 5.1.



Будущая новинка Galaxy Buds Pro / Анимация voice.com

В футляр для подзарядки встроили аккумулятор емкостью 500 мА·ч, а наушники — 60 мА·ч. Время работы новых наушников обещают до 22 часов с шумоподавлением.

Также есть информация о защите от влаги по стандарту IP68 и о поддержке сенсорного управления. Заряжать аккумулятор футляра пользователи смогут через порт USB Type-C или беспроводным способом.

Цена Galaxy Buds Pro

Наконец, стала известна и цена: приобрести новинку можно будет за 200 долларов США – почти 5 600 гривен.