Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra должны представить в августе. В сети уже есть много информации от инсайдеров. Но Samsung лишил нас интриги и показал внешний вид будущей новинки.

Как пишет xda-developers.com изображение Ultra-версии Galaxy Note 20 случайно появилось на украинском официальном сайте компании.

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Конечно, сразу же после публикации фото исчезло, но журналисты успели сделать копии.

Что известно

Как можно увидеть на фото, новинка будет выполнена в цветовом варианте Mystic Bronze (бронзовый). В таком же цвете будет выполнен и фирменный стилус S Pen.



Официальный вид Galaxy Note 20 Ultra / xda-developers.com

Также на фото виден большой прямоугольный блок для основной камеры. Можем разглядеть три сенсора, светодиодную вспышку и вспомогательный датчик.

Кстати, дизайн соответствует тем утечкам, которые ранее публиковали инсайдеры. Ранее истоки сообщали, что новинка получит 108-мегапиксельную камеру, а также 120-герцовый дисплей. Экран получит диагональ 6,9 дюйма с разрешением 3040x1440 пикселей.

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Когда увидим

Ранее инсайдеры сообщали, что Ultra-версию Galaxy Note 20 должны презентовать 5 августа 2020 года.