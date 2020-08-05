5 августа компания Samsung провела презентацию и показала долгожданную флагманскую линейку смартфонов Galaxy Note 20 и Note20 Ultra.

24 канал следил за презентацией, потому можем рассказать интересные характеристики новинок и их цены в Украине.

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Дизайн

Модель Galaxy Note 20 получила 6,7-дюймовый Super AMOLED Plus дисплей с разрешением FullHD+. Galaxy Note20 Ultra оснащен 6,9-дюймовым Dynamic AMOLED 2X экраном с разрешением WQHD+. Также старшая модель покрыта стеклом Gorilla Glass 7, а в Galaxy Note 20 – Gorilla Glass 6. Максимальная частота обновления изображения в старшей модели составляет 120 Гц (правда при разрешении FullHD+).

Оба смартфона получили алюминиевую рамку корпуса. На выбор у пользователя зеленый, бронзовый цвет, а также серый в младшей версии и белый в Ultra.



Характеристики Galaxy Note20 и Note20 Ultra / Samsung

Фронтальную камеру разместили в круглом отверстии вверху дисплеев. Основные камеры – в квадратном модуле.

Стилус

Традиционно, обе модели получили стилус S Pen. Как говорит производитель, он стал работать еще быстрее, заметно снижена задержка.

Пользователям доступны 5 жестов, которые можно настроить Назад, Домой, Недавние приложения, Smart Select и Запись экрана.

Камеры

Оба смартфона получили два модуля с разрешением по 12 Мп (широкоугольная камера и телевик). Фронтальные камеры в обоих 10-мегапиксельные.

При этом Galaxy Note 20 оснащен 64-мегапиксельной камерой с 30-кратным зумом, а в модели Galaxy Note20 Ultra она 108-мегапиксельная с 50-кратным зумом. В старшей модели также есть новая быстрая лазерная автофокусировка.

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Камеры поддерживают съемку в режиме 8K при 24 к/с.

Производительность

Оба смартфона оснащены однокристальной системой Exynos 990. Емкость аккумулятора составляет 4300 и 4500 мАч (в старшей версии). Оба поддерживают быструю и обратную беспроводную зарядку.

Цена в Украине

Galaxy Note 20 с 8/256 ГБ памяти стоит 28 999 гривен;

Galaxy Note20 Ultra с вариантом памяти 8/256 ГБ оценена в 35 999 гривен;

Модель Galaxy Note 20 Ultra с поддержкой 5G 12/512 ГБ стоит в Украине 41 999 гривен.

Сейчас новинки доступны для предварительного заказа. Официальный старт продаж – 20 августа.