Вместе с флагманской линейкой смартфонов Galaxy Note20 Samsung анонсировала еще и новое поколение умных часов Galaxy Watch 3. Модель впервые представлена в оригинальном бронзовом цвете.

Как передает 24 канал, представили часы в двух вариантах с диаметром корпуса 45 и 41 мм.

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Характеристики

Обе модификации получили AMOLED-экраны с поддержкой режима Always on Display и 2,5 D-стеклом Corning Gorilla Glass DX, устойчивым к царапинам. Две версии имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Galaxy Watch 3 доступны в 2 размерах / Samsung

Большую версию можно приобрести в черном и бронзовом цветах, а меньшую – в серебристом и бронзовом цветовом вариантах. Комплектный ремешок гаджетов изготовлен из натуральной кожи.

Емкость аккумулятора в зависимости от модели составляет 340 или 247 мАч. За производительность отвечает процессор Exynos 9110 (1,5 ГГц) с гигабайтом оперативной памяти, емкость флеш-накопителя составляет 8 ГБ. Здесь установлена фирменная прошивка Wearable OS 5.5 на базе Tizen.

Интересные фишки

Одной из главных особенностей конструкции новинок стал вращающийся безель, он выполняет роль вспомогательного элемента управления. Для кастомизации домашнего экрана из коробки есть 40 различных конфигураций. При этом в Galaxy Store можно загрузить около 90 тысяч виртуальных циферблатов.

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Кроме отображения информации о звонках, сообщениях, напоминаниях и погодных условиях, Galaxy Watch 3 может круглосуточно отслеживать физическую активность. На выбор у пользователя сразу 120 видов тренировок. Также они умеют измерять пульс, уровень кислорода в крови и ЭКГ.

Цена

Версия Galaxy Watch 3 с 45 мм оценена в 11 999 гривен.

41-миллиметровая модель стоит 10 999 гривен.

Продажи Galaxy Watch 3 в Украине стартуют 21 августа.