Компания Samsung провела презентацию Unpacked 2020 и представила ряд новинок. Среди них – новое поколение гибкого смартфона Galaxy Z Fold 2. Внешне он похож на предшественника, но получил несколько новых важных функций.

За презентацией Unpacked 2020 следил также 24 канал, поэтому можем рассказать, что интересного получил Galaxy Z Fold 2. К теме Galaxy Note20 и Note20 Ultra: характеристики и цена долгожданных флагманов Характеристики Дизайн. Galaxy Z Fold 2 получил 6,23-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 60 Гц, что занимает практически всю площадь передней панели смартфона в сложенном состоянии. Производитель увеличил диагональ разложенного дисплея – до 7,6 дюймов. Здесь частота обновления составляет 120 Гц. Новинка получила фирменный защитный слой Ultra Thin Glass. Что интересного у Galaxy Z Fold 2 / Samsung Интерфейс . Galaxy Z Fold 2 работает на базе фирменной прошивки One UI на базе Android 10. При сгибании устройства картинка автоматически перемещается на вспомогательный экран и автоматически масштабируется до его размеров.



. Galaxy Z Fold 2 работает на базе фирменной прошивки One UI на базе Android 10. При сгибании устройства картинка автоматически перемещается на вспомогательный экран и автоматически масштабируется до его размеров. Камеры. Еще одним отличием Galaxy Z Fold 2 от прошлогодней модели стало отсутствие характерного выреза для двойной фронтальной камеры. Новинка имеет круглое отверстие. Где разместили 10-мегапиксельный модуль. Еще один такой же разместился на внешнем экране. Основной модуль камеры представлен тремя датчиками: Интересно Самые мощные Android-смартфоны июля – рейтинг AnTuTu 12 Мп (f / 1.8, OIS)

12 Мп (f // 2.2, широкоугольная оптика)

12 Мп (f / 2.4, телеобъектив). Производительность. Новинка работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865+ с интегрированным модемом Snapdragon X55 5G.



Новинка работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865+ с интегрированным модемом Snapdragon X55 5G. Цена. Samsung Galaxy Z Fold 2 поступит в продажу в черном и бронзовом корпусах, цена новинки будет объявлена позже.