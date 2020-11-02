В Германии вор пытался похитить газонокосилку. Однако ему не повезло: это оказался современный робот с функцией оповещения.

Робот-газонокосилка спас себя, отправив сообщение владельцу с просьбой о помощи, пишет Аpnews.

Интересно Владелица Tesla поиздевалась над угонщиками ее авто: она включила дистанционное управление

Что произошло

Полиция Германии рассказала, что житель города Липпштадт получил извещение на свой смартфон о том, что его газонокосилка перевернулась вверх дном. Он вышел проверить, все ли в порядке, и застукал вора при попытке похитить робота. Оказалось, что устройство прислало сообщение владельцу, когда его подняли с газона.

После того как его действия были раскрыты, вор бросил робота и убежал. Полицейские обыскали округу, но не обнаружили подозреваемого.

Пострадал ли робот во время инцидента, не сообщается. Полиция попросила свидетелей происшествия сообщить о местонахождении подозреваемого.