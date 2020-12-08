По данным источников, с завода компании MSI в Китае утром 7 декабря было украдено 40 коробок с графическими ускорителями GeForce RTX 3090. Сумма ущерба составляет 336 500 долларов

Компания связалась с полицией и объявила о вознаграждении в 100 тысяч юаней (15 тысяч долларов) тому, кто поделится информацией, которая позволит выявить преступников и украденный товар. Об этом пишет один из инсайдеров в твоем твиттере.

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Что известно

Предположительно, мотивом преступления стал дефицит видеокарт NVIDIA нового поколения и в частности модели GeForce RTX 3090, особенно с учетом ее стоимости. При заявленной рекомендованной цене в 1500 долларов новинку невозможно найти дешевле 2250 долларов.

MSI Chinese mainland factory was stolen, stolen 40 boxes RTX3090, the total value of 2200000RMB ......

MSI has been officially announced and informed to the police ,Reward of 100000 RMB for reporting effective information. pic.twitter.com/JWw8hOMioG — 夕惕若厉 (@GoFlying8) December 7, 2020

В компании предполагают, что кражу совершил кто-то из своих, поскольку территория отгрузки товара оцеплена камерами наблюдения, а сотрудники постоянно совершают обход территории, проводят проверку грузовиков, которые въезжают и выезжают с территории завода.

Производитель даже пообещал проявить снисхождение к тому, кто добровольно признается в совершенном преступлении и поможет найти украденный товар.

Напомним, GeForce RTX 3090 – это видеокарта класса TITAN, в ее основе лежит Ampere-архитектура NVIDIA RTX второго поколения. Она была представлена 1 сентября 2020 года. А уже 24 сентября начались ее продажи. Компания сразу же столкнулась с огромным ажиотажем, которого сама не ожидала. В результате спекулянты массово покупали устройства этой серии и перепродавали их в несколько раз дороже.