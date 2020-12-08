GeForce RTX 3090 похитили с китайского завода MSI: исчезло 40 коробок видеокарт
По данным источников, с завода компании MSI в Китае утром 7 декабря было украдено 40 коробок с графическими ускорителями GeForce RTX 3090. Сумма ущерба составляет 336 500 долларов
Компания связалась с полицией и объявила о вознаграждении в 100 тысяч юаней (15 тысяч долларов) тому, кто поделится информацией, которая позволит выявить преступников и украденный товар. Об этом пишет один из инсайдеров в твоем твиттере.
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Что известно
Предположительно, мотивом преступления стал дефицит видеокарт NVIDIA нового поколения и в частности модели GeForce RTX 3090, особенно с учетом ее стоимости. При заявленной рекомендованной цене в 1500 долларов новинку невозможно найти дешевле 2250 долларов.
В компании предполагают, что кражу совершил кто-то из своих, поскольку территория отгрузки товара оцеплена камерами наблюдения, а сотрудники постоянно совершают обход территории, проводят проверку грузовиков, которые въезжают и выезжают с территории завода.
Производитель даже пообещал проявить снисхождение к тому, кто добровольно признается в совершенном преступлении и поможет найти украденный товар.
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