Команда разработчиков инди-игр под руководством Тайлера Глайела представила необычный концепт разумной защитной респираторной маски с собственной системой LED-подсветки.

По словам разработчиков, этот гаджет умеет воспроизводить различные эмоции и их оттенки. Устройство под названием Jabber Mask содержит сетку из светодиодов RGB спереди, которые можно использовать для передачи нескольких различных сообщений, сообщает New Atlas.

Интересно LG представила электронную маску с функцией очистителя воздуха

Как это работает

Пользователь может самостоятельно вывести символ, смайлик или простое слово, например NO или ОК. Чтобы быстро улыбнуться, достаточно произнести звук губами. Jabber Mask способна улавливать голос пользователя и двигать виртуальным ртом почти в такт речи.

Маска защищает?

Кроме вышеупомянутых функций гаджет также работает как маска. Защитная часть состоит из простой хлопчатобумажной маски, которая может работать почти так же хорошо, как хирургические маски – это подтверждают проведенные исследования. Насадку можно снять с электронных компонентов и промыть. Чтобы сделать гаджет максимально легким и удобным, ремни проходят по всей длине головы, а батарейный отсек расположен прямо позади.

Jabber Mask имеет три модификации

Jabber Mask Lite – базовая версия со светодиодной сеткой 6×6, которая способна выводить эмоции. Маска питается от четырех батареек AAAA.

– базовая версия со светодиодной сеткой 6×6, которая способна выводить эмоции. Маска питается от четырех батареек AAAA. Jabber Mask Deluxe использует светодиодную сетку 8×8 и аккумулятор.

использует светодиодную сетку 8×8 и аккумулятор. Jabber Mask Pro умеет все, что и предыдущие модели, но поддерживает вывод емодзи через приложение для Android и iOS.

Цена

Сейчас Тайлер Глайел ищет финансирование для Jabber Mask через Kickstarter, при этом взносы начинаются с 29 долларов за версию Lite, 49 долларов за Deluxe и 69 долларов за версию Pro. Если все пойдет по плану, поставки должны начаться в мае 2021 года.