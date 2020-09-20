Украинский студент воспроизводит в игре Minecraft здания университета Шевченко. Он сам учится в этом учебном заведении на факультете кибернетики.

Как передает Вazilik, студент также внес в игру памятник Родина-мать и локации его родного города Славутич.

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Студент КНУ Шевченко Митя Митичкин увлекается модернизмом в архитектуре. Именно поэтому решил воссоздать в игре корпуса университета.

"Minecraft – интересный формат для творчества. Он накладывает ограничения, но это меня и восхищает. Ведь ограничения стимулируют к креативности. Например, стены должны быть толщиной в два блока (~2 метра), потому что с обеих сторон должны быть разные материалы. Поэтому приходится креативить", – рассказал геймер.

Университет Шевченко в Minecraft: видео