В мире более 2,5 миллиарда активных геймеров, то есть примерно каждый третий. Раньше слово геймер ассоциировалось исключительно с подростками. Однако, сейчас эти подростки выросли, а с ними "выросла" и игровая индустрия.

Из нишевой сферы она превратилась в крупнейшую индустрию развлечений на планете. То, что гейминг не имеет возраста доказывает команда Ageless Shooters. Об их победах над соперниками и над собой 24 каналу рассказали в компании Lenovo.

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Геймеры 55+

Команда Ageless Shooters – это группа киберспортсменов возрастом 55+.

Они своими регулярными тренировками в Counter-Strike разрушают стереотипы. Команду собирала компания Lenovo совместно с благотворительным фондом “Жизнелюб”. При этом команда продолжает тренироваться трижды в неделю. Встречи происходят в режиме онлайн.

Победа

И это приносит свои результаты. В матче со шведскими возрастными игроками в CS:GO “Silver Snipers” украинские киберспортсмены победили противников со счетом 16:1.

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Сейчас возрастных киберспортсменов волнует одно – отсутствие команд-конкурентов старшего возраста. Участие в дружеских матчах с младшими геймерами команда принимает регулярно. Однако участники признаются, что сложно соревноваться с молодыми игроками, которые часто имеют значительно больше опыта и быструю реакцию.