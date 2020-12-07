Стартап NewRocket сообщил о разработке нового типа ракетного топлива. Уникальная гелеобразная субстанция PowerGel не только эффективнее, чем аналоги, но и гораздо экологичнее.

Сегодня существует несколько вариантов заправки ракетных двигателей. Управляемые носители построены таким образом, чтобы работать до тех пор, пока в них не закончится топливо. Именно здесь и кроется самая большая проблема, ведь часто используется высокотоксичное топливо, поскольку его можно долго хранить, сообщает 24 канал.

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Альтернативой стало криогенное топливо. Оно нетоксично, но не подлежит хранению. О новой разработке сообщил стартап NewRocket, который предлагает использовать гелеобразное вещество PowerGel для запуска ракет. Отмечается, что топливо намного чище и легче контролируется, чем все существующие в космической отрасли аналоги.

Преимущества PowerGel

PowerGel дает возможность включать и выключать питание ракеты при необходимости, что недоступно конкурентам. Топливо имеет низкие показатели токсичности, а также позволит снизить расходы на эксплуатацию и сделать их более рентабельными. Этому будет способствовать тот факт, что ракете не обязательно будет сжигать весь бак, можно использовать только необходимую часть.



Новый тип ракетного топлива PowerGel / Фото Courtesy

Представители NewRocket уверены в успехе нового вида топлива и даже озвучивают планы по разработке собственного ракетного двигателя.