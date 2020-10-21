General Motors показала Hummer EV: электропикап с запасом хода 560 километров
Компания General Motors представила Hummer EV – свой первый электропикап. Автомобиль имеет до трех двигателей суммарной мощностью 1000 лошадиных сил и запас хода в 560 километров.
Особенности Hummer EV
Hummer EV способен разогнаться с 0 до 100 км/ч за три секунды и передвигаться по диагонали в режиме Crabwalk: рулевое управление осуществляется всеми колесами, а не только ведущей парой. Крутящий момент – до 15 117 н/м.
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В автомобиле нашлось место и для системы пневматической подвески, предназначенной для движения по бездорожью. Она опускает или поднимает автомобиль в диапазоне 15 см. 24-модульный аккумулятор, скрытый в днище, защищает стальная пластина, а быстрая зарядка позволяет выдать запас хода в 100 км за 10 минут подзарядки. Полная зарядка осуществляется за 40 минут.
Фото Hummer EV
Внутри автомобиля информационно-развлекательный дисплей диагональю 13,4 дюйма и приборная панель на 12,3 дюйма. Hummer EV обеспечен 18 камерами в рамках системы Ultravision. Производство Hummer EV начнется в 2021 году.
Цены
В продаже появятся четыре модели:
- Hummer EV – от 79 995 долларов. Продажа с 2024 года;
- Hummer EV 2X – от 89 995 долларов. Продажа с 2023 года;
- Hummer EV 3X – от 99 995 долларов. Продажа с 2022 года;
- Hummer EV Edition 1 – от 112 595 долларов. Продажа с 2021 года.