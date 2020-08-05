Задумывались ли вы над тем, сколько повседневных вещей было придумано детьми? Например, меховые наушники или калькулятор. О других детских изобретениях, которые сегодня помогают взрослым – читайте в нашем материале.

В мире существует немало изобретений и открытий, которые принадлежат детям. Большинство из них – активно используются в жизни, отмечает "Педагогическая пресса".

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Уникальные изобретения, которые облегчают повседневную жизнь

Меховые наушники

Меховым наушникам уже почти 150 лет! Их создал 15-летний американец Честер Гринвуд.

Как и все подростки, он не любил шапки, потому что они постоянно сползали и закрывали глаза. Поэтому Честер соединил с ободком два металлических обруча. А бабушка помогла обшить наушники мехом. Честер Гринвуд сделал "тест-драйв" своему изобретению на катке.

Это изобретение он продал американской армии, которая активно использовала эти наушники в экипировке военных. В течение всей жизни Честер запатентовал около 100 изобретений.



Честер Гринвуд со своим изобретением / Фото: unnw

Пластилин

Школьница и внучка известного производителя средства для очистки обоев изобрела пластилин.

Клео Маквикер предложила использовать средство для очистки в игре, но из состава убрали чистящий компонент. Вместо него добавили масло и красители.



Разноцветный пластилин / Фото: detmir

Батут

В 1936 году Джордж Ниссен изобрел "подпрыгивающую установку". Мальчик наблюдал за соревнованиями воздушных гимнастов, которые заканчивали свои выступления, прыгая на страховочную сетку. Поэтому он решил изобрести установку, на которой можно бы было подпрыгивать и выполнять в воздухе различные трюки.



Первый прототип современного батута / Фото: gawker.com

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Игрушечный грузовик

Изобрел и запатентовал игрушечный грузовик с кузовом шестилетний Роберт Пэтч. Он нарисовал эту конструкцию для отца, чтобы тот сделал ему такую машинку.



Сегодня есть множество вариантов игрушечных грузовиков / Фото: kolobok.dp.ua

Нано-тест: диагностика рака поджелудочной на ранних стадиях

Американский школьник Джек Андрака увлекался наукой. Уже в 15 лет он смог создать тест, который диагностирует появление злокачественной опухоли.

Это изобретение подарило жизнь миллионам людей, ведь до этого рак определялся после долгих и дорогих исследований на специальном оборудовании.



Джек Андрак изобрел быструю диагностику рака поджелудочной / Фото: wikipedia.org

Робот-инженер БТИ

Украинец Максим Лема из Львова в возрасте 12 лет создал робота, выполняющего функции инженеров БТИ.

Робот сканирует помещение, делает замеры и с помощью радиосигнала передает данные на компьютер.



Украинец создал робота-инженера БТИ / Фото: man.gov.ua

Калькулятор Паскаля

В 1642 году мир увидел первый калькулятор. 19-летний Блез Паскаль решил помочь своему отцу, который тогда работал главой налогового управления в городе Клермон-Ферран. Юный изобретатель создавал калькулятор в течение 3 лет.

Уже во взрослом возрасте открыл формулы биномиальных коэффициентов, а затем создал гидравлический пресс и шприц. В честь изобретателя названы один из популярных языков программирования и единица измерения давления.



Калькулятор Паскаля / Фото: wikipedia.org