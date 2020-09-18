Компания Royole, выпустив первый в мире гибкий смартфон в 2018 году, недавно объявила дату презентации нового фирменного устройства. Вскоре после анонса мероприятия в сети появились ожидаемые технические характеристики будущей новинки, а теперь, стараниями китайского регулятора, в открытом доступе оказались официальные фотографии нового гибкого аппарата.

На сайте китайского министерства промышленности и информационных технологий появилась запись о сертификации нового гаджета компании Royole с кодовым названием RY1202, сообщает AndroidCommunity.

Интересно AnTuTu назвала самый мощный в мире смартфон: цена поражает

Судя по опубликованным ведомством изображениям, по сравнению с предыдущей моделью аппарат станет тоньше, а щель между половинками корпуса при сгибании значительно уменьшится. Заявленные габариты устройства составляют 186,2х133,8х6,5 мм, вес – 340 граммов.

Фото Royole FlexPai 2:

Согласно официальной документации, смартфон оснастят 7,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1920х1440 пикселей и соотношением сторон 4:3, а емкость его аккумулятора составит 4450 мАч.

Презентация нового гибкого смартфона китайского бренда запланирована на 21 сентября 2020 года, стоимость гаджета производителем еще не объявлена.