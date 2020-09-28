Модельный ряд смартфонов от компании HTC может расшириться гаджетом с гибким дисплеем. Согласно опубликованным патентным материалам LetsGoDigital показали возможный вид устройства.

HTC еще не анонсировала выход смартфона с гибким экраном. Однако согласно опубликованному патенту, компания может в ближайшем времени представить гаджет. Дизайн и конструктивные решения устройства будут отличаться от аналогов на рынке, сообщает nl.letsgodigital.

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Особенности смартфона

Согласно патентным изображениям, дисплей устройства будет складываться не внутрь, а наружу. Инженеры компании HTC отмечают что их технология с использованием зубчатого механизма даст возможность контролировать амплитуду открытия дисплея. Это решение поможет уменьшить искажение экрана и продлить срок эксплуатации смартфона.



Принцип работы зубчатого механизма запатентованного смартфона HTC / фото LetsGoDigital

Дизайнеры из издания LetsGoDigital создали серию рендеров устройства изучив патентную документацию. С помощью их визуализации можно увидеть возможный внешний вид смартфона HTC с гибким экраном.

Рендер смартфона HTC с гибким экраном / фото LetsGoDigital

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Дата выхода

Компания HTC не сообщает возможную дату выхода гаджета и его технические характеристики.