Рад приветствовать в коалиции, – глава NASA о вступлении Украины в программу Артемида
Украина стала 9 страной, подписавшей Договоренности в рамках программы NASA Артемида. Директор NASA Джим Брайденстайн поздравил участие Украины в этой программе.
Об этом Брайденстайн написал на своей странице в Twitter, добавив, что рад участию Украины.
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"Выразив свою приверженность к определенным в Договоренностях принципам, Украина присоединилась к широкой и наиболее многонациональной в истории международной коалиции по освоению космоса", – заявил Брайденстайн.
Что означают Договоренности
Эти договоренности предусматривают набор принципов, которыми будут руководствоваться государства-подписанты в рамках участия в программе. В общем, инициатива предусматривает сотрудничество по исследованию и использованию Луны, Марса и других объектов в космосе.
В Государственном космическом агентстве Украины заверили, что Украина имеет научно-технические возможности и опыт, что позволит стать партнером NASA.
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Ранее Соглашение по мирному освоению Луны NASA подписали 8 стран: Австралия, Япония, Канада, Италия, Люксембург, ОАЭ, Великобритания и США. Интересно, что России и Китая среди участников нет.
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